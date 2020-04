Borsa, scatta la rimonta di Eni

ENI

(Teleborsa) - Scambia in profit, che lievita dell'1,27%, beneficiando di alcune ricoperture. A pesare sulle azioni del cane a sei zampe, limitandone la possibilità di upside, c'è lì'ennesimo calo delle quotazioni petrolifere.Frattanto, epler Cheuvreux ha limato il prezzo obiettivo a 10 euro da 10,5 euro precedente, e Credit Suisse lo ha ridotto a 12 euro da 13 euro, mentre RBC ha alzato l'indicazione di prezzo a 7 euro da 6 euro.Lo scenario su base settimanale delrileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 8,302 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 8,412 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 8,25.