Gibus riprende l'attività produttiva

(Teleborsa) -brand italiano del settore outdoor design di alta gamma, avvia la ripresa in data odierna delle attività produttive, come previsto dalla nota delper le attività significativamente orientate all'esportazione.Lo fa sapere la stessa società spiegando di averin ottemperanza alle disposizioni ufficiali: tutti i collaboratori sono stati dotati dei dispositivi di protezione individuali e le procedure e i layout organizzativi sono stati rivisti allo scopo di minimizzarne i contatti e aumentarne la distanza interpersonale. È stato inoltre disposto un protocollo di sanificazione degli ambienti di lavoro e delle merci in uscita. Parte del personale continuerà la propria attività in smart-working.Sempre in data odierna,e deliberato la seguente destinazione dell’utile d’esercizio, pari a Euro 2.752.258: Euro 137.613 a riserva legale; Euro 2.614.645 a riserva straordinaria.Conferito a BDO Italia l’incarico per la revisione legale dei conti per il 2020-2022.