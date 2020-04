INAIL, Patrizio Rossi, su criteri sicurezza lavoratori per Covid-19

(Teleborsa) - L'ha pubblicato nei giorni scorsi il. La pubblicazione, approvata dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile, sottolinea che "vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica". Mascherina raccomandata anche all’interno dei mezzi pubblici, oltre al rispetto del distanziamento sociale.In primo luogo ècome "soluzione efficace che ha contribuito in maniera sostanziale al contenimento dell'epidemia". Sul, che comprende occhiali, visiere, semimaschere, indumenti di protezione, guanti e calzari. Un elenco che sarà periodicamente aggiornato con l'inserimento dei nuovi Dpi validati.Sulle misure di contenimento e prevenzione, per conoscere quali siano i criteri che saranno adottati per garantire la sicurezza sanitaria dei lavoratori."In una situazione pandemica nuova, che costringe tutti a produrre comportamenti e condotte anche in termini di sorveglianza sanitaria straordinari, non abbiamo una linea guida di istruzioni consolidate nel tempo e quindi dobbiamo andare a declinare nello specifico comportamenti nuovi, anche per quanto attiene alla sicurezza e alla salute dei lavoratori nei confronti di un di un contagio che riguarda tutti e in particolar modo alcune categorie di lavoratori.Per poter fare questo, ovviamente,, in particolar modo quelli che possono derivare dall’indicazione del Comitato tecnico scientifico, molto puntuali nell’individuazione delle categorie generali alle quali conformare i nostri comportamenti.Trada applicare, quello diper contenere le probabilità di contagio, l'con le fonti di contagio,, misura questa che abbiamo visto essere più efficace sotto il profilo epidemiologico rispetto a tutte le altre.Abbiamo l', a ridurre quanto più possibile ed evitare gli assembramenti, e quindi a richiamare unin ordine al rispetto di queste misure che sono le uniche realmente verificate come efficaci. Potrebbe sembrare una declinazione del tutto teorica e generale, che non ha un risvolto pratico, ma non è così.A questi principi, verifica e adeguamento delle condotte proprie e complessive. Quindi anche indicazioni che richiamano l'organizzazione del lavoro, perché al lavoro si ritornerà nella Fase 2, sia pure in maniera graduale, con modalità del tutto diverse, che devono coniugare le esigenze produttive con il rispetto dei principi generali prima richiamati”