New York: in rally Bed Bath & Beyond

catena retail americana

Nasdaq 100

Bed Bath & Beyond

big statunitense dei mobili e oggetti per la casa

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la, che mostra una salita bruciante del 12,82% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La situazione di medio periodo dellaresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 6,1 USD. Supporto visto a quota 5,57. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 6,63.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)