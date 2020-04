Tonica Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Prima seduta della settimana al rialzo per la borsa di Wall Street, conin varie parti del mondo,, mentre in settimana è atteso un aggiornamento sul PIL statunitense del primo trimestre.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,65%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo, che continua la giornata a 2.859,67 punti. In moderato rialzo il(+0,63%), come l'S&P 100 (0,7%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,53%),(+1,20%) e(+1,10%). Il settore, con il suo -1,50%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,09%),(+2,03%),(+1,72%) e(+1,70%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,72%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,62%.Lettera su, che registra un importante calo dell'1,98%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,74%.Tra i(+9,30%),(+4,67%),(+3,44%) e(+3,42%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,53%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,87%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,63%.