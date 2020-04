Andamento sostenuto per l'indice dei titoli bancari in Italia (+2,65%)

comparto bancario a Piazza Affari

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

listino principale

BPER

Unicredit

Banco BPM

mid-cap

Banca MPS

Illimity Bank

Banca Popolare di Sondrio

small-cap

Banca Profilo

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance dell'Ilha aperto a quota 5.623,9 e sta trattando a 5.756,8, balzando del 2,65% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 54 dopo un avvio a quota 53.Nel, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,22%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,10%.Svettache segna un importante progresso del 3,01%.Tra leitaliane, brilla, che passa di mano con un aumento del 2,74%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,97%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,74%.Tra ledi Milano, scambia in profit, che lievita dell'1,90%.