Dadone "lancia" la nuova PA: dallo smart working alla semplificazione

(Teleborsa) -, ma non solo. Messa a, dall'esplosione della crisi sanitaria, lache, sinora ha retto bene alla sfida,per unarispetto agli. Questo uno degliper ladelle procedure annunciata dalla Ministra per la Pubblica Amministrazione,in audizione alla Commissione Affari Costituzionali della CameraSi può pensare a, ha precisato la Ministra, che si svolgano, rispetto agli attuali 18". Oltre a ciò, anche a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza coronavirus, ha aggiunto che si sta studiando la possibilitàsul territorio, valutando ancheovviamente non da casa propria, ma da. non si sia fermata completamente in questa fase, anzi. Abbiamo deciso di riconvertire la modalità di lavoro organizzativa facendo lavorare la gente iaveva detto pochi giorni fa il Ministro.La strada pare segnata:in tutti i campi: per i cittadini, per le prestazioni sociali, e per le imprese, nelle procedure edilizie. In particolare per l'ambito edile si parla dipur nel confronto con gliA sostenere questo nuovo corso una" il cui obiettivo non sarà timbrare il cartellino maassicura la Ministra.