Dl Aprile, le misure allo studio per imprese e famiglie

(Teleborsa) - Atteso entro giovedì, per rispettare la scadenza di fine mese,che vanno a sommarsi ai 25 già stanziati con il Cura Italia. Sale così a 80 miliardi (pari al 4,5% del Pil) lo sforzo finora messo in campo dal Governo per affrontare l'Secondo quanto annunciato dalnel prossimo decreto ci sarannoLai famosi 600 euro (che poi diventeranno 800 euro per la seconda mensilità) viene riconfermata con unNel decreto anche ilLo Stato è, infatti, pronto a scendere in campo direttamente, con operazioni che consentiranno la ricapitalizzazione delle grandi aziende attraverso Cdp ma anche le piccole, grazie a un fondo che dovrebbe ammontare a 5 miliardi. In sostanza, come ha spiegato ilsi tratterebbe di una sorta dicon lo Stato che affianca gli imprenditori che scommettono sulle loro aziende cercando nuovi capitali. Nel dettaglio la mano pubblica entrerebbe aper consentire di superare l'emergenza, con una previsione di uscita al massimo entro 6 anni. PrevistiGli indennizzi potrebbero arrivare ama la misura è ancora allo studio.Nel pacchetto di misure fiscali per le imprese appare anche un, con relative sanzioni, che sarebbe dovuto scattare dal primo luglio, a cui è legata anche la lotteria degli scontrini. Sempre per le Pmi potrebbero arrivaredovuti anche durante il periodo di chiusura. In arrivo anche unoche prevede laPer i debitori dello Stato prevista anche la sospensione dei pignoramenti di conti correnti e stipendi e sul fronte controlli la rimessione in termini per mancati versamenti degli avvisi bonari.Sul fronte fiscale si ragiona sull'La misura potrebbe essere inserita nel decreto Aprile, o, in alternativa, introdotta come emendamento al decreto imprese già all'esame del Parlamento. In assenza di tale misure sarebbero 8,5 milioni gli atti di accertamento pronti a scattare e 17 milioni le cartelle esattoriali.Su proposta di Fratelli d'Italia nel Dl potrebbe essere inserita anche laOltre alla sterilizzazione la misura prevede – secondo quanto anticipato dal Sole 24 Ore – anche un. Chi raggiungerà un voto più che sufficiente si vedrà, così, attenuare la stretta sulle ritenute negli appalti e quella sulle compensazioni disposte dal Dl fiscale di fine anno. Per le imprese appaltatrici o subappaltatrici, infatti, il rispetto della regolarità fiscale dei tre anni precedenti potrà essere assolto con il voto alto rilasciato dagli Indici di affidabilità. Mentre i crediti di imposte dirette e Irap fino a 20mila euro potranno essere utilizzati subito in compensazione senza dover attendere la loro indicazione in dichiarazione.Per quanto riguarda ilil pacchetto al momento prevede ilper venire incontro a chi deve conciliare il lavoro con le scuole chiuse, oramai fino a settembre. Allo studio l'idea die immaginando, almeno per la terza mensilità (relativa al mese di maggio) diSul punto è intervenuto ilparlando die ricordando cheLa soglia potrebbe essere più alta e riguardare il reddito ma non l'Isee. È possibile però, che anche laabbia una incidenza tra i paletti per il bonus. Per il secondo mese (aprile anche se l'erogazione partirà inevitabilmente a maggio) annunciato da Conte un accredito automatico. L'intento è quello di evitare i ritardi già registrati in queste settimane, con il bonus relativo al mese di marzo che è stato erogato a partire da metà aprile (e ha raggiunto finora 3,4 milioni tra autonomi (circa il 70%), i tempi determinati dell'agricoltura (circa il 15%) e, in percentuale minima (0,7%) i lavoratori dello spettacolo.