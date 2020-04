Energica Motor, riavvio graduale delle attività produttive

Energica Motor Company

(Teleborsa) -, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, annuncia la ripresa, da oggi 28 aprile 2020, dell’, che anticiperà la riapertura totale dell’attività industriale, "in riferimento alla nuova interpretazione datata 26 Aprile del DPCM del 10 Aprile art.2 comma 7".La riapertura - spiega la società in una nota - sarà svolta nele in particolare del “protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile.