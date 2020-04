Il settore commodities italiano brillante (+1,92%), andamento rialzista per Tenaris

comparto materie prime dell'Italia

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita delIlha aperto a quota 16.066,2, balzando dell'1,92% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 5 punti, dopo un avvio a quota 147.Tra le azioni più importanti del comparto materie prime di Milano, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,93%.Tra i titoli adell'indice materie prime, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,99%.