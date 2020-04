Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

Bancario

petrolio

servizi finanziari

viaggi e intrattenimento

BPER

Atlantia

Azimut

Snam

Juventus

Nexi

Buzzi Unicem

Recordati

doValue

OVS

Banca Ifis

Cattolica Assicurazioni

IMA

MARR

Mutuionline

Ivs Group

(Teleborsa) -, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. I mercati stanno guardando con molto ottimismo alle, quest'ultima in vista di unL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-6,96%), che ha toccato 11,89 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +218 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,72%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,27%, effervescente, con un progresso dell'1,91%, e ben impostata, che mostra un incremento dell'1,43%.Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo dell'1,71%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il, che arriva a 19.333 punti. In denaro il(+1,01%), come il FTSE Italia Star (0,3%).(+3,44%),(+3,33%) e(+2,33%) in buona luce sul listino milanese.Il settore, con il suo -1,76%, si attesta come peggiore del mercato.di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 6,28%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,30%.Decolla, con un importante progresso del 4,29%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,93%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,29%.In caduta libera, che affonda del 2,79%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,95%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,25%.Tra i(+12,46%),(+6,63%),(+5,39%) e(+5,19%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,22%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,45%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,42%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,26%.