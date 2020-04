SICIT avvia un programma di acquisto di azioni proprie

SICIT Group

(Teleborsa) -ha comunicatoin esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 20 aprile 2020, come utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni.Gli acquisti avranno ad oggetto complessive massime 200.000 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, per un controvalore massimo stabilito in 2.000.000 di euro. Il programma di acquisto potrà essere realizzato entro 18 mesi a far data dalla delibera dell’Assemblea del 20 aprile 2020.Al 27 aprile, la Società detiene in portafoglio 133.836 azioni proprie, corrispondenti a circa lo 0,68% del capitale sociale.