Ford, chiude in perdita il primo trimestre. Atteso un altro rosso

Ford Motor

(Teleborsa) - Il conto del coronavirus si fa sentire sui risultati diche chiude il primo trimestre dell'anno in perdita ed annuncia di attendersi per i tre mesi seguenti un rosso più che raddoppiato.La casa automobilistica statunitense ha chiuso il periodo con unapari a 1,99 miliardi di dollari, o 0,50 dollari ad azione, rispetto a un utile di 1,18 miliardi di dollari (0,29 dollari ad azione) registrato l'anno precedente., la perdita per azione è stata pari a 0,23 dollari. Le attese degli analisti erano per una perdita adjusted ad azione pari a 0,08 dollari.a 34,32 miliardi di dollari dai 40,34 miliardi del primo trimestre 2019 e si confronta con i 34,70 miliardi indicati dal consensus.Ford ha detto di aspettarsi unanel secondo trimestre dell'anno a causa dell'impatto della pandemia di coronavirus. La perdita si andrebbe a sommare a quella di 632 milioni di dollari fatta segnare nei primi tre mesi dell'anno.