Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. A New York, nel frattempo, i mercati confermano una performance brillante, con lo, che schizza del 2,41%.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,085. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.703,4 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 27,96%.Balza in alto lo, posizionandosi a +225 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,76%.exploit di, che mostra un rialzo del 2,89%, su di giri(+2,63%), e acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,22%.Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo del 2,21%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 19.720 punti. Guadagni frazionali per il(+0,58%); pressoché invariato il(-0,04%).Buona la performance a Milano dei comparti(+5,80%),(+3,39%) e(+3,09%).Il settore, con il suo -0,48%, si attesta come peggiore del mercato.Tra idi Milano, in evidenza(+6,30%),(+5,86%),(+5,85%) e(+5,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,61%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,93 punti percentuali.scende dell'1,27%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,54%.Al Top tra le azioni italiane a(+11,68%),(+5,69%),(+5,57%) e(+5,31%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,27%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,86%.Sensibili perdite per, in calo del 3,65%.In apnea, che arretra del 2,28%.Tra lepiù importanti, i mercati sono in attesa del PIL della Francia (il precedente era -0,1%), previsto domani dopo le 07:30, che secondo le stime sarà di -2,9%. Il PIL, Prodotto Interno Lordo, indica il valore dei beni e dei servizi prodotti in un anno dall'economia di un paese. E' un importante indicatore dello stato dell'economia.È previsto dalla Germania l', atteso domani alle 08:00 (valore previsto: -7,5%). La produzione industriale misura la variazione, al netto dell'inflazione, della produzione manufatturiera, delle miniere e dei servizi. Valori superiori alle previsioni vanno interpretati come positivi dal punto di vista monetario.Alle 08:45 di domani verrà distribuito il dato sui Prezzi al Consumo. L'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) misura le variazioni dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati dai consumatori su un periodo predefinito.