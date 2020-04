Poco mossa Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Energia

materiali

beni industriali

sanitario

telecomunicazioni

informatica

DOW

American Express

3M

Exxon Mobil

United Technologies

Merck & Co

Microsoft

United Health

American Airlines

Mattel

Bed Bath & Beyond

Western Digital

Activision Blizzard

Adobe Systems

Vertex Pharmaceuticals

Citrix Systems

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, che ha subito un rallentamento ieri in scia alla frenata dei tech, in attesa dei conti di Google. Ilsi attesta sui valori della vigilia a 24.101,55 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità lo, che si ferma a 2.863,39 punti. In forte calo il(-1,81%), come l'S&P 100 (-1,0%).(+2,19%),(+1,96%) e(+1,84%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,13%),(-1,89%) e(-1,41%).Tra i(+4,18%),(+3,68%),(+2,58%) e(+2,44%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,72%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,31%.Affonda, con un ribasso del 2,44%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,94%.Tra i(+12,38%),(+4,79%),(+3,74%) e(+3,74%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,77%.Crolla, con una flessione del 4,32%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,30%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,26%.