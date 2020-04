Wall Street chiude seduta brillante

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street chiude le contrattazioni in rally, complice il supporto offerto dalla Federal Reserve , che ha assicurato un supporto di lungo periodo alla ripresa economica. Assicurazioni che hanno messo in ombra il brutto dato del PIL del 1° trimestre , crollato del 4,8%. A New York, chiude in deciso rialzo il(+2,21%), che raggiunge i 24.633,86 punti; sulla stessa linea, in forte aumento lo, che con il suo +2,66% termina a quota 2.939,51 punti. Ottima la prestazione del(+3,52%), come l'S&P 100 (2,7%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+7,35%),(+5,05%) e(+4,22%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,92%) e(-0,41%).Al top tra i(+8,95%),(+6,18%),(+5,96%) e(+5,72%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,72%.Affonda, con un ribasso del 3,39%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,90%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,82%.Tra idel Nasdaq 100,(+12,17%),(+9,98%),(+9,80%) e(+8,89%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,53%.Crolla, con una flessione del 3,98%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,82%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,72%.