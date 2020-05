Corea del Nord, Kim Jong-un "riappare" dopo 20 giorni

(Teleborsa) -. Come del resto avevano da subito e sempre smentito da Pechino e da Seul., e da quanto si vede dalle foto diffuse dall'agenzia di stampa ufficiale del Paese,, appare in. Resta il mistero dei motivi della sua momentanea scomparsa dalle scene.Il trentaseienne dittatore,di regimeha preso parte. La visita, con tanto di documentazione fotografica, è avvenuta.. La sua ultima apparizione, giorno in cui aveva presieduto una riunione del Politburo del Partito dei lavoratori. Poi più nulla.A gettare, una delle grandi feste nazionali nordcoreane. La sua mancata presenza aveva scatenato una ridda di supposizioni, poi seguite dalle indiscrezioni su una, a seguito della quale sarebbero giunte complicazione, rendendo addirittura Kim nell'impossibilità di governare perché in fin di vita., sull'intervento chirurgico,in una piccola stazione riservata ai convogli della famiglia(città portuale e base navale del nord est della penisola di Corea). E infine, a completare il quadro allarmistico, la, che segue sempre il fratello, pur sempre un passo indietro, che ha oltretutto già ricoperto importanti incarichi politici nel suo Paese.Tanto è vero che. Ma l'assenza dalle scene del dittatore si è, tornando poi in pubblico con un bastone. I media anche allora ipotizzarono problemi di salute, senza però specificarne la natura.