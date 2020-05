Conte, "Non occorre avere investiture né pieni poteri". Maggioranza tiene

(Teleborsa) -in cui ricorda che domani lunedì 4 maggio "entriamo nelladell'emergenza" ma che "non può essere intesa come uni".Il Premier definisce(stiamo "lavorando bene" con Italia viva);con la formazione di un. Il Presidente del Consiglio nell'intervista", facendo presente che "".In previsione dell'avvio della, Giuseppe Conte ribadisce cheed è per questo che non può essere intesa come un