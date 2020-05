159° Anniversario Esercito Italiano, Mattarella: "Storicamente punto di riferimento per Paese"

(Teleborsa) - "In ogni momento della nostra storia, gli uomini e, in tempi più recenti, le donne dellahanno costituito une per il popolo italiano". Così il Capo dello Stato,, in u messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata,a, nel giorno in cui si celebra il"Dalle guerre risorgimentali ai conflitti mondiali che hanno profondamente scosso la nostra Patria ed il mondo intero, la forza armata ha offerto il proprio generoso contributo con slancio, sacrificio ed eroismo per difendere la libertà, la Patria, i valori e la cultura della nostra nazione", afferma il Presidente, aggiungendo che l'Esercito "è, di stabilizzazione e di contrasto al terrorismo nelle quali fornisce un supporto sempre apprezzato e molto richiesto dalla comunità internazionale""In queste lunghe settimane di emergenza sanitaria - sottolinea Mattarella -e, con medici, infermieri, militari, donne e uomini, altamente specializzati in supporto alla Protezione Civile, al Sistema sanitario nazionale e alle Forze di Polizia".