Catalfo, verso intervento a fondo perduto per imprese

(Teleborsa) - "Stiamo prevedendo un intervento a fal fine di sostenerle nella fase di ripresa". Lo ha detto il Ministro del Lavoro,a Radio 24 la quale ha anche assicurato chedellaCon ilormai in dirittura d'arrivo, tempo che il Governo sciolga gli ultimi nodi, a chi le chiedeva se fossero ancora da reperire 7per la Cig, il Ministro ha risposto: "No, abbiamo avuto un confronto con il Ministero dell'Economia" ma verranno stanziati ""Per quanto riguardaè stato effettuato perAlcuni stanno ancora aspettando il pagamento" anche per problemi legati alle verifiche che vanno effettuate "sui requisiti o su problemi legati all'iban inserito che era errato. In ogni caso, nella maggior parte dei casi il pagamento e' stato effettuato", ha detto Catalfo aggiungendo che a marzo ed aprile" superioriCatalfo ha anche chiarito che ilsarà" verranno sostenute "le famiglie che si sono trovate in difficoltà", aggiungendo anche che verrà "erogato attraverso una carta, così sappiamo a chi arriva".Poi annuncia checi sarà "un incontro con le parti sociali sulloche "si è dimostrato uno strumento importante" e "nella Fase 2 può ovviamente aiutare", ha aggiunto Catalfo. Certamente "un maggior utilizzo richiede una più attentache sarà oggetto, dunque, di un confronto