Fincantieri vola con la commessa vinta della US Navy

Fincantieri

FTSE MIB

principale complesso cantieristico al mondo

principale indice della Borsa di Milano

(Teleborsa) - Brillafra le MidCap con un potente rialzo del 15,37%, in scia al. La marina Militare statunitense infatti ha aggiudicato a Marinette Marine Corporation (Gruppo Fincantieri) la fornitura di unai.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +27,46%, rispetto a +1,72% del).Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,8842 Euro. Rischio di discesa fino a 0,7607 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,008.