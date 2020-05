Fondo centrale garanzia, Patuanelli: pronti a stanziare altri 4 miliardi

(Teleborsa) - Ilè pronto a finanziare con altriilper assicurare liquidità alle imprese colpite dalle conseguenze deldovuto al Covid-19. Lo ha annunciato il Ministro dello Sviluppo economico,in audizione alla Camera in videoconferenza sulObiettivo dell'esecutivo, arrivare a"1,7 miliardi già stanziati con il dl Liquidità, più 700 milioni previsti dalla Legge di bilancio 2019 e un miliardo di rientri. Altri 4 miliardi al Fondo saranno stanziati con il prossimo decreto ma se dovesse essercene bisogno siamo pronti a Come già anticipato dall'Abi in base ai dati presenti sul sito di Mediocredito Centrale, il Ministro ha ribadito che sono più di 70mila le richieste arrivate dalle aziende per i finanziamenti garantiti dal decreto liquidità. "Molta parte - ha detto Patuanelli - è destinata alla misura deiParliamo difinanziamenti richiesti per un importo complessivo di oltreLe domande per ieuro con garanzia alche il decreto prevedeva dall'8 aprile laper le misure, notifica risolta positivamente il 13 aprile e immediatamente resa operativa. Le prime domande - ha spiegato Patuanelli - sono arrivate il 17 aprile e la prima erogazione è del giorno. Il primo bonifico quindi è stato effettuatoProsegue il Ministro: "Dai dati che abbiamo ricevuto tramite il Mef (Ministero dell'Economia e delle Finanze, ndr) che monitora il volume d'affari grazie alla fatturazione elettronica parliamo di una"Questi - osserva Patuanelli - ci portano a pensare che il calo del volume delle produzione di tutti i comparti produttivi - ha aggiunto - attesterà nell'ordine di. Quindi un elemento di forte criticità, di forte difficoltà che di fatto vale per il nostro paese ma per tanti altri Paesi. Stiamo vivendo una situazione che nessuno di noi avrebbe mai pensato di poter vivere e incide radicalmente sul- ha aggiunto - si è instaurata in un Paese che già aveva dellePer quante risorse potremo mettere non riusciremo mai a pareggiare il danno reale legato alla mancata produzione e quindi dobbiamo