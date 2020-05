Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni industriali

finanziario

beni di consumo secondari

Wal-Mart

Boeing

United Technologies

DOW

Walt Disney

Viacom

Moderna

Vertex Pharmaceuticals

Regeneron Pharmaceuticals

American Airlines

Wynn Resorts

Tripadvisor

Marriott International

(Teleborsa) - Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street, peraltro attesa come anticipata dall'andamento debole dei future sugli indici a stelle e strisce. Sul sentiment degli investitori pesano iStati Uniti e Cina, mentre temono una seconda ondata di contagi della pandemia dopo gli sforzi di vari paesi per allentare il lockdown.Sul fronte macro, si guarda aglitra meno di mezz'ora.Sulle prime rilevazioni, ilaccusa una flessione dell'1,36%; sulla stessa linea, giornata negativa per lo, che continua la seduta a 2.801,06 punti, in calo dell'1,05%. In lieve ribasso il(-0,54%), come l'S&P 100 (-0,9%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,35%),(-2,33%) e(-1,59%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,47%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,72%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,77%.Affonda, con un ribasso del 4,01%.Al top tra i, si posizionano(+3,24%),(+2,23%),(+2,11%) e(+1,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -12,78%.Crolla, con una flessione del 5,51%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,95%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,48%.