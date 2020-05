Vestager: Germania locomotiva d'Europa ma serve politica di redistribuzione risorse

(Teleborsa) - Niente di irregolare in quanto fa la Germania, "la cosa triste è che. La vicepresidente esecutiva della Commissione Ue,: "anche in momenti normali, quando abbiamo regole rigide per gli aiuti di Stato, per assicurarci che non vengano concessi aiuti più del necessario, alcuni Stati hanno più margine di bilancio di altri per usare le regole. Ora, in queste circostanze estreme, diventa massiccia" la disparità, ha sottolineato Vestager.Vestager ha comunque difeso il massiccio intervento della Germania con aiuti nelle aziende tedesche: "È importante per tutti che faccia quello che fa perché in un certo modo agisce come locomotiva. Ma non cambia il fatto che molte altre aziende hanno bisogno, aziende che sono nella stessa catena di valore,. Ora infatti serve una politica di redistribuzione delle risorse, "per riprenderci insieme – ha sottolineato la Vicepresidente della Commissione Ue – perché questa crescente asimmetria frammenterà il mercato unico a livelli che nessuno vorrebbe". "Dobbiamo trovare un modo e credo che uno dei più importanti per affrontare l'asimmetria sia avere– ha spiegato la Responsabile alla Concorrenza dell'Unione europea – nota architettura per la ridistribuzione, tra settori e Paesi"Nel frattempo è arrivato ilcolpite dall'emergenza Coronavirus. Questo schema "consentirà la fornitura di prestiti a interessi zero fino a 30.000 euro ad azienda, e le aiuterà a coprire i bisogni immediati di liquidità", ha spiegato la responsabile della concorrenza della Commissione Ue Vestager.