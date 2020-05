Coronavirus, J.Crew in bancarotta. Prima vittima Usa tra catene abbigliamento

(Teleborsa) - Cardigan, abiti, cappotti ma anche scarpe e accessori come guanti e cinte. Appaiono ormai lontani i tempi in cui i capi scelti dafacevano schizzare le vendite dialle stelle. Il marchio conobbe il suo periodo d'oro durante la campagna elettorale del 2008 dopo che, interpellata su quello che indossava al "The Tonight Show with Jay Lenò", la ex First Lady disse che gonna, top e cardigan (414 dollari in totale) erano di J.Crew esaltandone la convenienza. Già in crisi prima della pandemiaUn crollo figlio delche, con il suo impatto sulle abitudini dei consumatori, è andato a colpire un settore già in difficoltà. Fortemente indebitate e in deciso ritardo nell'ecommerce le grandi catene di vendite al dettaglio americane, complice anche il boom di Amazon, sono, infatti, in crisi da anni. Le prospettive per le catene di abbigliamento non sono rosee neanche in vista della riapertura dei punti vendita. La tendenza, per il prossimo futuro, vedrà i consumatori restii a entrare nei negozi e provare indumenti che altri prima di loro hanno toccato o a loro volta provato. Da qui la possibile accelerazione verso l'online e laSeparatamente, – secondo quanto fa sapere J.Crew in una nota – la società ha ottenutoUn'intesa che – come afferma– "è una pietra miliare nel processo di trasformazione in corso della nostra attività". Se prima che lo scoppio dell'emergenza sanitaria bloccasse le vendite la società aveva già circaora, secondo i documenti depositati, si parlerebbe di unaSoldi che la Società deve aGià prima della pandemia J.Crew stava progettando un'ma – secondo quanto ha riportato il Wall Street Journal – la volatilità del mercato azionario di marzo avrebbe contribuito a far naufragare il piano. In seguitoBloomberg ha riferito che l'IPO è stata annullata dopo che J.Crew non era riuscita ad accordarsi sui termini dei finanziamenti con i suoi creditori. La Società ha fatto sapere che"Durante questo processo, continueremo a fornire ai nostri clienti la merce e il servizio eccezionali che si aspettano da noi e manterremo attive tutte le operazioni quotidiane, anche nelle straordinarie circostanze legate a Covid-19 – ha affermato–. Mentre cerchiamo di riaprire i nostri negozi nel modo più rapido e sicuro possibile, questa completa ristrutturazione finanziaria dovrebbe consentire alle nostre attività e ai nostri marchi di prosperare per gli anni a venire". Al termine del lockdown J.Crew prevede, infatti, di riaprire i suoi quasi 500 negozi.