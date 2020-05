In rosso il comparto tecnologico a Milano (-1,36%), scambi al ribasso per Tiscali

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo l', che è peggiore dell'Ilha aperto a quota 85.195,1 in calo dell'1,36%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'che si ferma a quota 543, in prossimità della chiusura di ieri.Tra le azioni più importanti del comparto tecnologia di Milano, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,78%.Tra le azioni del, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 4,46% sui valori precedenti.Lettera su, che registra un importante calo del 4,27%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,27%.