Ribasso dell'indice del settore costruzioni italiano (-1,13%)

settore costruzioni a Milano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

FTSE MIB

Buzzi Unicem

Ftse MidCap

Salini Impregilo

Ftse SmallCap

Astaldi

(Teleborsa) - Ribasso per il, a dispetto dell'andamento tonico evidenziato dalIlha aperto a 28.861,9, in discesa di 321 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in forte rialzo a 350, dopo aver avviato la seduta a 346.Tra i titoli del, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 2,01%.Tra le azioni del, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,75% rispetto alla seduta precedente.Tra le azioni del, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,25%.