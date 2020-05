Coldiretti, ad aprile rialzo prezzi prodotti alimentari

(Teleborsa) -e dallo sconvolgimento in atto sul mercato per le limitazioni ai consumi fuori casa per le chiusure imposte alla ristorazione dall’emergenza Coronavirus. È quanto"A spingere in alto la spesa è stata. Ad aumentare, come rileva l'Associazione, sono anche il prezzo della pasta (+3,7%), dei piatti pronti (+2,5%), del burro (+2,5%), dei formaggi +2,4%), dello zucchero (+2,4%), degli alcolici (+2,1%) delle carni (+2%), del pesce surgelato (+4,2%) e dell’acqua (+2,6%)"."A pesare – spiega Coldiretti - èche moltiplicando le offerte ampliano la concorrenza aumentando le possibilità di scelta dei consumatori". Una situazionein conseguenza del blocco di molte attività produttive, con la conseguenza cheche evidenzia anche la frenata nelle esportazioni Made in Italy.La chiusura forzata delha infatti provocato unper effetto del lockdown prorogato al primo giugno. Prima dell'emergenza coronavirus,degli italiani per un valore di