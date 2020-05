Confcommercio, cresce disagio sociale a marzo

(Teleborsa) - Ildi marzo si è attestato su un valore stimato di 20,5 in aumento di 3,2 punti rispetto a febbraio (mese nel quale il dato è stato rivisto al ribasso in seguito alla correzione effettuata dall’Istat sul numero di disoccupati). Il deciso rialzo dell’indicatore - spiegano da Confcommercio - "è derivato esclusivamente dal. Nella costruzione dell’indicatore di questo mese sono state necessarie alcune imputazioni per limitare la sottostima della disoccupazione".In particolare, il deciso calo dei disoccupati registrato nel mese (-267mila unità) ed il contemporaneo aumento degli inattivi (+301mila) ampliano l’area degli scoraggiati. Allo stesso tempo,. Per ovviare, sia pure parzialmente - continua Confcommercio - si è scelto di utilizzare come tiraggio - percentuale di utilizzo delle ore autorizzate - la percentuale registrata a marzo del 2008 e del 2009 (come proxy di comportamento all'inizio di una crisi).sono aumentati dello 0,6% su base annua, in rallentamento rispetto allo 0,8% di febbraio., Carlo Sangalli. L'incontro, in videoconferenza, servirà per fare il punto sul Dl maggio