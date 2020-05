Effervescente il comparto media dell'Italia (+3,17%), guizzo positivo per Rai Way

indice media italiano

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

listino milanese

Rai Way

Mondadori

Ftse SmallCap

Cairo Communication

Giglio Group

(Teleborsa) - Slancio per l'che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'Ilavvia a quota 8.395,6 con un miglioramento di 265,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 174, dopo un avvio a 175.Tra le medie imprese quotate sul, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,53%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,96%.Tra le azioni del, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,90% sui valori precedenti.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,94%.