Isagro in rally dopo accordo con FMC Corporation

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra un forte guadagno del 13,48%, dopoper la cessione della quota parte dei diritti del principi attivo Fluindapyr , per 55 milioni di euro. L'introito consentirà all'azienda di focalizzarsi nuovo modello di business basato sulla crescita nei biorational. Bene anche la linea Isagro Azioni di Sviluppo che avanza del 9%.L'analisi del titolo Isagro eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,163 Euro. Primo supporto visto a 0,9333. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,8567.