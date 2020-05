Commercio dettaglio crolla a marzo, reggono solo i beni alimentari

(Teleborsa) -. Se restano più o meno stabili quelle dei beni alimentari, lee la chiusura dellefanno crollare quelle deiche rispetto a febbraio si riducono di più di un terzo.Secondo l'infatti, le vendite al dettaglio a marzo 2020 registrano unae del 21,3% in volume. A determinare l’eccezionale calo sono le vendite dei, chein valore e del 36,5% in volume, mentre quelle deiin valore e in lieve diminuzione in volume (-0,4%)., le vendite al dettaglio registrano un cin valore e del 5,9% in volume rispetto al trimestre precedente. Diminuiscono le vendite deiin valore e -11,5% in volume), mentre le vendite deiregistrano variazioni positive (rispettivamentein valore e +1,9% in volume)., a marzo, si registra unain valore e del 19,5% in volume. Anche in questo caso sono le vendite deiregistrare un calo (in valore e in volume), mentre risultano in crescita quelle deii (in valore e +2,1% in volume). Per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali negative per tutti i gruppi di prodotti.riguardano, giochi, giocattoli, sport e campeggio (-54,2%) e calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-54,1%), mentre ilsi registra per iRispetto a marzo 2019, il valore delle vendite al dettaglio. Le vendite al di fuori dei negozi calano del 37,9% mentre è in crescita sostenuta il commercio elettronico (+20,7%).