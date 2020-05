Reddito emergenza, CIG e blocco licenziamenti: pronto "pacchetto" lavoro

(Teleborsa) - Inrispetto alle intenzioni, ilsi appresta a tagliare ilSi attende, infatti, la risposta dellache dovrebbetemporaneamente leriguardo al settore specifico delleUn dossier che il Ministro dell'Economia,, come lui stesso ha confermato, aspetta per poter meglio definire ilper le aziende da inserire nelche porterà in dote un tesoretto da circae avrà tra i pilastri,Unpensato con l'obiettivo di non lasciare nessuno indietro: in arrivo, dunque, altre nove settimane di cassa integrazione con causale Covid-19 oltre alla proroga di due mesi per la Naspi e la Duscoll per i collaboratori. Prevista anche un'indennità per colf e badanti. Vicina l'intesa anche sulconcepita però come norma a tempo (due o tre mensilità) che, proprio nell'ottica di chiarire che si tratta di una, dovrebbero essere ribattezzataIn arrivo, anche ilAl vaglio una nuovacon la quale,i contratti collettivi aziendali e territoriali potranno prevedere una rimodulazione, quindi unaconvertendo quota parte delle ore in percorsi di formazione finanziati da un appositopresso il Ministero. Senza prevedere