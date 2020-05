Giornata positiva per l'indice delle aziende sanitarie (+2,18%), seduta effervescente per Recordati

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Balza ila sorpresa, mentre mostra un andamento piatto ilIlha aperto a quota 224.618,1 con un'impennata del 2,18% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli di parità, invece, l'che si ferma a quota 824, dopo aver esordito a 824.Nel, brilla, che passa di mano con un aumento del 4,20%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,07%.avanza dello 0,84%.Tra le azioni del, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,97%.Tra i titoli adel comparto sanitario, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,13% sui valori precedenti.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,89%.