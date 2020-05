Scuola, Ministero e sindacati al lavoro su protocollo per rientro in classe

(Teleborsa) - Misurazione della temperatura, obbligo di mascherine, distanza di sicurezza e divieto di assembramenti all'ingresso e all'uscita. Queste alcune delle misure contenute nelIn vista della ripresa delle attività in presenzafinalizzato a garantire che il ritorno sui banchi avvenga assicurando ad alunni e personale della scuola le indispensabili condizioni di sicurezza.Obiettivo del protocollo è quello disu dispositivi e norme di comportamento finalizzati ad una frequentazione sicura degli ambienti scolastici eliminando ogni rischio di diffusione del contagio.Nel dettaglio – secondo quanto emerge da una prima bozza del protocollo – sarà introdotto l'e la possibilità di. Previsto ile al vaglio uno(con l'ipotesi di 15 minuti di differenza). Compito del dirigente scolastico sarà quello di, che dovrà essere adeguatamente formato, preferibilmente scegliendo tra gli addetti al primo soccorso, e munito di adeguati DPI. Se la temperatura misurata al personale risulteràIl protocollo stabilisce, inoltre, la necessità di assicurare lapredisponendo un cronoprogramma ben definito da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Prevista una, nonché, pulizia e sanificazioni di tutti gli ambienti, in particolare quelli come mense, bagni e palestre. Aule, palestre e laboratori dovranno essere strutturati per permettere il r. Ogni scuola avrà, poi, la possibilità di integrare il protocollo con ulteriori misure di precauzione più incisive, rispondenti alle singole esigenze, anche legate alle specificità territoriali.Ora il testo della bozza è al vaglio dei sindacati che presenteranno le loro osservazioni. Per essere validato il protocollo dovrà, poi, essere inviato alper una valutazione. Intanto. In particolare i sindacati denunciano "su cui è indispensabile poter far conto in modo certo per riuscire a garantire sicurezza e tutela della salute a oltre 9 milioni di persone tra lavoratori e studenti. Sono proprio i contenuti del protocollo, peraltro, a dimostrare che per ripartire in sicurezza la scuola avrà bisogno di risorse appositamente stanziate e di personale stabile e formato".