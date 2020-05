Scuola, tutti ammessi alla maturità: previsto solo colloquio orale

(Teleborsa) -checon il, con le dovute distanze, mentre gli. È quanto stabilisce l'ordinanza del ministero dell'Istruzione sul tema degli esami finali per le classi superiori.Di solito il 96% dei ragazzi viene ammesso, in media, ogni anno, all'esame finale: quest'anno, invece, tutti avranno la possibilità di sostenere le prove, tenuto conto del periodo dell'emergenza., anziché 40, come prima dell'emergenza: al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti.secondo le tabelle che saranno allegate all'ordinanza ministeriale. L'anno in corso avrà un peso fino a 22 crediti.(a meno che le condizioni epidemiologiche non lo consentano e con specifiche deroghe per casi particolari) davanti a una, in modo che gli studenti possano essere valutati dai docenti che conoscono il loro percorso di studio.che terrà anche conto anche di un. L'argomento dell'elaborato sarà concordato con i docenti, valorizzando il percorso fatto da ciascuno studente., davanti al Consiglio di classe, prima dello scrutinio finale e sarà valutato sulla base dell'originalità, della coerenza con l'argomento assegnato, della chiarezza espositiva.