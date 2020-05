Wall Street chiude in deciso rialzo nonostante boom disoccupati

Dow Jones

(Teleborsa) -, a dispetto dei dati sui disoccupati, che sono lievitati velocemente: dopo ADP il dato sui sussidi alla disoccupazione che hanno fatto un balzo di oltre 3 milioni nell'ultima settimana. Il, porta a casa una plusvalenza dello 0,89%; sulla stessa linea, loguadagna l'1,15% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 2.881,19 punti. Buona la prestazione del(+1,3%), come l'S&P 100 (1,0%).(+2,47%),(+2,22%) e(+2,13%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,41%.del Dow Jones,(+5,56%),(+4,64%),(+3,21%) e(+3,04%).Sensibili perdite per, in calo del 3,07%.scende dell'1,95%.Calo deciso per, che segna un -1,31%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,66%),(+8,06%),(+6,00%) e(+5,77%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,84%.In apnea, che arretra del 2,24%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,53%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,38%.