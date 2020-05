Coronavirus, Ascani (Istruzione): si studiano tre scenari per il rientro a scuola

(Teleborsa) - Tre differenti scenari basati sull'andamento dell'epidemia, in cuiSono queste le linee che guideranno il piano di rientro a scuola allo studio al Ministero dell'Istruzione. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Tg 24 nella giornata di ieri (10 maggio, ndr) li: "Tutti questi scenari tengono conto che gli ordini di scuola non sono tutti uguali, in particolare i bambini più piccoli hanno assolutamente bisogno di recuperare una relazione in presenza. Quindi nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, tradotto elementari e medie,".: "però molto probabilmente in questo caso la didattica a distanza continuerà ad essere una parte del loro curriculum. L'attività in presenza sarà di meno rispetto al passato e sarà integrata con la didattica a distanza, che soprattutto", ha spiegato Ascani.Viceministra ha sottolineato, infine, anche la: "Ci stiamo confrontando anche con il ministero dell'Economia per capire in che misura noi potremo contare su un ampliamento di organico.à. Naturalmente i Comuni hanno anche delle relazioni importanti con enti del Terzo Settore e associazioni che possono farsi carico di un pezzetto di queste attività educative, peròperché naturalmente è quello che ci permette di organizzare più attività".