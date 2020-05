Coronavirus, Confagricoltura: insufficienti le misure Ue per il settore

(Teleborsa) - Le misure varate finora dalla Commissione europea per il settore agricolo per l’emergenza Coronavirus sono assolutamente insufficienti., in vista della riunione, in programma il 13 maggio, del Consiglio Agricoltura della Ue: "Occorre mobilitare nuove risorse finanziarie ed ampliare la sfera degli interventi di mercato.”.“Nel recente rapporto sulle prospettive economiche – ha rilevato Giansanti –. In questo scenario è stata prevista per l’agricoltura una spesa straordinaria limitata a 80 milioni di euro. E’ un importo del tutto inadeguato. Basti guardare a quanto deciso fuori dalla UE”.E nel Regno Unito non ci saranno limiti di spesa per supportare il reddito dei produttori di latte. In Canada, per compensare i costi per l’acquisto dei dispositivi di sicurezza sanitaria, gli agricoltori riceveranno un contributo pubblico di 55 milioni di dollari USA.“Alla luce di questi dati – ha dichiarato il presidente Giansanti – è di tutta evidenza cheche, assieme alle altre parti della filiera, garantisce la sicurezza alimentare”. “per rispondere in tempi rapidi e in modo efficace alle richieste delle imprese – ha concluso il Presidente di Confagricoltura – sapendo di poter fare affidamento anche sulle iniziative annunciate dal Parlamento europeo”.