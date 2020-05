Piazza Affari chiude in rosso assieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia anche alla debolezza di Wall Street, dopo il rally della scorsa settimana. A penalizzare i mercati hanno contribuito alcuni realizzi, mentresi concentra sulladell'epidemia di Covid-19 in Itala e nel resto d'Europa, con il rischio di possibili riacutizzazioni. Focus puntato anche sul Dl Rilancio e sulle esigenze di r icapitalizzazione delle imprese italiane . Ben accolta la decisione di Moody's di rinviare la decisione sul rating italiano L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,31%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,46%) si attesta su 24,38 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +239 punti base, con un incremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,87%.preda dei venditori, con un decremento dello 0,73%, andamento migliore per, che mostra una performance pari a +0,06%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,31%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 19.013 punti. Pressoché invariato il(+0,01%); buona la prestazione del(+1%).(+4,46%),(+3,69%) e(+1,93%) in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori i comparti(-2,09%),(-1,78%) e(-1,64%).di Milano, troviamo(+6,28%),(+4,03%),(+3,35%) e(+3,22%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -3,11%.Crolla, con una flessione del 2,22%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,13%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,04%.del FTSE MidCap,(+7,21%),(+6,76%),(+3,81%) e(+3,70%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -5,13%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto il 3,42%.In caduta libera, che affonda del 2,66%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,36 punti percentuali.