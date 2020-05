Rally per l'indice del settore costruzioni italiano (+2,28%)

settore costruzioni a Milano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

listino principale

Buzzi Unicem

Ftse MidCap

Salini Impregilo

Carel Industries

Panariagroup

(Teleborsa) - Guizzo per ilche non si cura dell'andamento in rosso delIlha aperto la giornata a quota 27.807,5 con uno scatto di 630,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità l', che arretra a quota 364, dopo una partenza a 370.Nel, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,68%.Tra le azioni del, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,31%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,62%.Tra ledi Piazza Affari, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,64%.