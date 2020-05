Sabatini (Abi): le difficoltà di oggi delle imprese sono le difficoltà di domani delle banche

(Teleborsa) - Maggiore collaborazione tra imprese e sistema bancario. È l'auspicio del, intervenuto all'evento Milano Capitali del gruppo Class: "Bisogna lavorare assieme e c'e' il massimo sforzo delle banche a contribuire per aiutare le imprese perché, come abbiamo già visto in passato,"."Sono già state ricevute – ha sottolineato –. Per dare un termine di paragone nei dieci anni della crisi finanziaria erano state 450mila".