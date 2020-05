Turismo, settore affitti si organizza per ripartenza

(Teleborsa) - Non solo alberghi e pensioni le vittime del lockdown,, e non poteva essere altrimenti,Un settore florido nel quale negli ultimi anni hanno investito anche molti giovani ma che ora, per ripartire dopo la chiusura, necessita di una rivisitazione delle modalità di offerta.Un'idea dellaemerge daiSe leavevano ipotizzato unnella società ha dichiarato che ilrispetto all’anno precedente. Numeri che per quanto riguarda ilarrivano all'Mentre le piattaforme di affitti online si stanno riorganizzando per la ripartenza,Il turismo in appartamento o in strutture extra-ricettive negli ultimi anni ha visto undi gestori che oggi rappresentanodell'intero comparto dell'hospitality in Italia."., a danno non solo delle aziende, delle famiglie, dei lavoratori che rappresentiamo,. A rimetterci,che gravitano attorno a questa attività: dalla manutenzione alla pulizia,Secondo unonel mercato solo il, il resto riguarda ristoranti, negozi, musei, noleggio auto.Il sito fu aperto nell'ottobre del 2007 da Brian Chesky, Joe Gebbia e Nathan Blecharczyk.praticamente del mondo intero. Per il settore, messo in ginocchio dall'emergenza Covid-19,, si aprono,che, soprattutto in vista delle vacanze estive, tengano conto delle nuove esigenze. Una su tutte sarà, per molte famiglie, la"Tutti gli operatori stanno guardando all'opportunità offerta dal mercato domestico, dal breve raggio, almeno per quanto riguarda questa estate. Sonosostiene in un'intervista a Il Sole 24 Ore,e ci aspettiamo che molti di loro rimangano fedeli anche in Italia.Nella villeggiatura, un genitore teneva i bambini in vacanza, l'altro raggiungeva la famiglia nel week end.".Seppur timidi si possono già individuare i primi segnali di ripresa. "Lo vediamo dal volume di ricerche in crescita – spiega ancora Trovato – e notiamo che i "desideri" sono perIn assenza di indicazioni più precise da parte delle autorità, gli italiani stanno cominciando a sognare, se non programmare, la vacanza estiva di luglio e agosto, con la stagione che si potrebbe allungare fino a settembre inoltrato. Chiaramente si vorrà, e per moltiPrima dell'emergenza, il filtro di ricerca più frequentemente impostato era di gran lunga il, ora è laSono queste leche, in assenza di indicazioni definitive, iIn questo scenario assume. Per questo Airbnb, con l'aiuto del Dottor Vivek Murthy, ex responsabile della salute pubblica statunitense, ha annunciato une oltre.Gli host avranno accesso a nuove linee guida dettagliate riguardo le forniture consigliate, le tecniche di sanificazione, le istruzioni per pulire stanza per stanza e altro ancora. "I proprietari che seguiranno il nuovo protocollo – afferma– avranno unsulla pagina del loro annuncio, in modo che, compreso un intervallo minimo fra una prenotazione e la successiva".Sempre da Airbnb arriva la proposta di "" rendendo l'offerta dei mercati di vacanzain termini di condizioni e cancellazione.e offrire sconti ai viaggiatori che prenoteranno con, oppure su date specifiche.