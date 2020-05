Vola l'indice delle aziende sanitarie (+2,20%)

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

Recordati

Diasorin

Ftse MidCap

Garofalo Health Care

Ftse SmallCap

Pierrel

Molmed

(Teleborsa) - Mette il turbo ilche fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo delche mostra un timido +0,28%, dopo la chiusura di ieri a quota 823.Intanto ilmostra un robusto rialzo di 4.937,4 punti dopo un inizio di giornata a quota 228.288,2.Tra ledi Piazza Affari dell'indice sanitario, ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,48%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,92%.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,28%.Tra le azioni del, brilla, che passa di mano con un aumento del 3,24%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,73%.