Astaldi si aggiudica contratto da 356 milioni in Romania

Astaldi

(Teleborsa) - Il Gruppoha sottoscritto undi euro per la realizzazione di oltre-Pitesti, la più importante tratta autostradale in corso di esecuzione in. La firma del Contratto è avvenuta alla presenza del Primo Ministro e del Ministro dei Trasporti del Governo della Romania.Il contratto è di tipoe riguardala progettazione e la realizzazione deldell’Autostrada Sibiu–Pitesti, dal Km 92+600 al Km 122+950. Ldei lavori prevista è di, di cui 12 per la progettazione e 48 per la costruzione.Il contratto èe in parte con ile prevede la revisione dei prezzi contrattuali a far data dalla presentazione dell’offerta. È inoltre contrattualmente, sia all’avvio della fase di progettazione, sia all’inizio della costruzione.Il, società di stato che fa capo al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture della Romania, con cui il Gruppo Astaldi è attualmente impegnato nella realizzazione del Ponte di Braila, ponte sospeso sul Danubio di circa 2 chilometri di lunghezza con più di 23 chilometri di viabilità collegata, nonchè di circa 20 chilometri dell’Autostrada Ogra–Campia Turzii (Lotto 2).