Prevalgono le vendite per l'indice del settore costruzioni italiano (-1,06%)

settore costruzioni a Milano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

Buzzi Unicem

media capitalizzazione

Carel Industries

Ftse SmallCap

Astaldi

Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dalIlha avviato la seduta a 28.097,1, in discesa di 296,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 360, dopo aver avviato la seduta a 360.Tra le azioni più importanti del comparto costruzioni di Milano, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dello 0,76%.Tra i titoli adell'indice costruzioni, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 2,74% sui valori precedenti.Tra le azioni del, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,95% rispetto alla seduta precedente.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,89%.