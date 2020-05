Toyota stima crollo utili del 79,5% nel 2020

(Teleborsa) - Lache per il, che in Giappone inizia il 1° april, stima uÈ quanto si legge nell'pubblicato dalla compagnia automobilistica che si aspetta un impatto durissimo sui propri bilanci a causa dellaIl Gruppo ricorda che nell(17,9 miliardi di euro).A causa dell'incertezza che ancora domina la pandemia, Toyotamain un contesto che ha visto la casa automobilistica "colpita in diversi modi".In particolare, per l'esercizio in corso Toyota stima di. Si tratta dellae seguein Cina, Stati Uniti, Giappone, ed Europa, a fronte dell'emergenza sanitaria."Non siamo in grado di determinare con un livello di certezza ragionevole il periodo più probabile di una ripresa", ha detto in una conferenza stampa il direttore finanziario di Toyota"Dopo il fermo forzato nel periodo più critico della diffusione del virus, gli impianti negli Usa ed Europa stanno gradualmente riavviando la produzione, mentre le vendite in Cina hanno già mostrato un tasso di ripresa superiore alle aspettative in marzo e in aprile", ha aggiunto Kon.