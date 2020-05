Wall Street chiude debole

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

sanitario

informatica

finanziario

energia

materiali

Pfizer

Merck & Co

Apple

Microsoft

American Express

Boeing

Caterpillar

Moderna

Vertex Pharmaceuticals

Biogen

Gilead Sciences

Tripadvisor

Marriott International

Wynn Resorts

Discovery

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, condizionata da qualche presa di profitto e dalle preoccupazioni per l'andamento dei contagi in avvio della Fase 2 dell'epidemia di Covid-19. Ilcede lo 0,45%, mentre chiude stabile lo, a 2.930,32 punti. Sale il(+0,85%), come l'S&P 100 (0,2%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,70%) e(+0,70%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,94%),(-1,69%) e(-1,52%).Al top tra i(+2,34%),(+1,92%),(+1,57%) e(+1,12%).Pesante, che segna una discesa di ben -4,67 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,45%.Sensibili perdite per, in calo del 3,09%.Tra idel Nasdaq 100,(+12,91%),(+5,03%),(+4,46%) e(+4,27%).La peggiore performance è quella di, che ha chiuso a -6,76%.In apnea, che arretra del 5,58%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,91%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,47%.