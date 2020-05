Mediocredito Centrale: oltre 175mila richieste a Fondo garanzia

(Teleborsa) - Sonole richieste giunte alper un importo di 8.675.791.738,64 euro. Lo comunica ilprecisando chesono quelle pervenute ai sensi del decretoDi queste, precisa il MCC,ono per operazioni riferite a finanziamenti fino acon copertura al 100% per un importo finanziato di 3,15 miliardi di euro "per i quali l'intervento dele possono essere erogati senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore".Ci sono poidi riassicurazione con copertura al 100% per finanziamenti di durata fino a 72 mesi; 1.995 operazioni di garanzia diretta con copertura alper finanziamenti di durata fino a 72 mesi;operazioni di garanzia diretta, con percentuale di copertura all'80%; 5.917 operazioni di riassicurazione, con percentuale di copertura al 90%; 1.498 di rinegoziazione e/o consolidamento del debito con credito aggiuntivo di almeno il 10% del debito residuo e con incremento della percentuale di copertura all'80% o al 90%;riferite a imprese small mid cap con percentuale di copertura all'80% e alcon beneficio della sola gratuita' della garanzia, che a normativa previgente erano a titolo oneroso;ai sensi della previgente normativa.In relazione alle operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento, ammissibili ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità, l'incremento del credito aggiuntivo è del, conclude il MCC.