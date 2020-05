Sindacati: decreto Rilancio decisivo per le sorti di Alitalia e del trasporto aereo

(Teleborsa) - Iuna funzione fondamentale a sostegno del piano die in generale dell'intero comparto dele, pertanto, di tutte le altre compagnie alle prese con la crisi determinata dall'emergenza coronavirus. Lotrasmessa ai ministri dei trasporti e dello sviluppo economico,, e al commissario straordinario Alitalia,I sindacati scrivono che per il settore, in profonda crisi dopo la pandemia, "serve il ripristino del finanziamento strutturale del Fondo straordinario del trasporto aereo, lae l'applicazione del contratto nazionale di settore quale riferimento minimo per tutte le imprese del trasporto aereo".Nello specifico per Alitalia, oltre al finanziamento – definito supporto indispensabile per il rilancio della compagnia, si chiede di "garantire uno scenario commercialmente sostenibile e funzionale per il progetto di rilancio della nuova Alitalia di prossima costituzione".